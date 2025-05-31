Alcaraz ve Swiatek Turladı

Tenis dünyasının en prestijli turnuvaları arasında yer alan Fransa Açık’ta tek kadınlarda Iga Swiatek ve erkeklerde Carlos Alcaraz, bir üst tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın 6. gün akşam seansında 3. tur maçları oynandı.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Iga Swiatek, Rumen raket Jaqueline Cristian'ı 7-5 ve 6-2'lik skorlarla 2-0 mağlup etti.

Amanda Anisimova, Ludmila Samsonova, Elena Rybakina, Jasmine Paolini ve Elina Svitolina, tur atladı.

ALCARAZ TURLADI

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alcaraz, Bosna Hersekli tenişçi Damir Dzumhur'u 6-1, 6-3, 4-6 ve 6-4'lük set sonuçlarıyla 3-1 yenerek üst tura çıktı.

Tommy Paul, Alexei Popyrin, Holger Rune, Lorenzo Musetti, Daniel Altmaier, Frances Tiafoe, Alexei Popyrin ve Ben Shelton'da tek erkeklerde tur atlayan isimler oldu.

Kaynak: AA