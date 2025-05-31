Basketbol Süper Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı Sürüyor
Basketbol Süper Ligi’nde çeyrek final serisinde yarın 2 maç oynanacak, Mersinspor ile Anadolu Efes, Galatasaray ile Beşiktaş Fibabanka kozlarını paylaşacak.
Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluk yarışı sürerken, çeyrek final serisinde Mersinspor ile Anadolu Efes, Galatasaray ile Beşiktaş Fibabanka arasında ikinci maçlar yarın oynanacak.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılacak Mersinspor-Anadolu Efes müsabakası saat 18.00'de başlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ise hava atışı saat 20.30'da gerçekleştirilecek.
Anadolu Efes ile Beşiktaş'ın 1-0 önde olduğu serilerde iki galibiyete ulaşacak takımlar yarı finale yükselecek. Bu iki eşleşmede turu geçen takımlar yarı finalde birbiriyle karşılaşacak.
Kaynak: AA
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