Turnuvadan Elenmişti: Satranç Dahisi Kot Pantolon Krizinden Zaferle Çıktı

Beş kez Dünya Satranç Şampiyonu olmuş Norveçli satranç ustası Magnus Carlsen bu kez satranç tahtasında değil, kıyafet kuralları konusunda verilen bir mücadelede zafer kazandı. Carlsen, New York'ta düzenlenen Uluslararası Hızlı Satranç Şampiyonası’ndan kot pantolon giydiği gerekçesiyle diskalifiye edilmiş, ancak sonrasında turnuva organizatörlerini geri adım attırmayı başarmıştı.

KURALLAR VE ÖZGÜRLÜK İKİLEMİ

Dünya satranç sahnesinin tartışmasız en büyük isimlerinden biri olan Magnus Carlsen, turnuvaya kot pantolonla katılmayı tercih etmişti. Ancak bu tercih, turnuvanın katı kıyafet kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle büyük bir krize yol açtı. Organizasyon yetkilileri, Carlsen'in kıyafetini değiştirmeyi reddetmesi üzerine, onu turnuvadan diskalifiye etti. Bu karar, sadece satranç dünyasında değil, uluslararası basında da geniş yankı buldu.

Carlsen durumu şu sözlerle özetlemişti: "Doğrusu, artık böyle şeyleri önemsemek için fazla yaşlıyım. Eğer yapmak istedikleri buysa, havanın daha güzel olduğu bir yere gidebilirim."

Bu açıklamanın ardından Carlsen yalnızca Hızlı Satranç Şampiyonası’ndan değil, aynı gün düzenlenecek Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonası’ndan da çekilme kararı aldığını duyurdu.

FIDE'DEN GERİ VİTES

Ancak işler kısa sürede farklı bir yöne evrildi. Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) ve turnuva organizatörleri, Carlsen ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeler sonucunda kıyafet kuralları esnetildi ve Carlsen’e düzgün bir kot pantolon ve ceketle turnuvaya katılma izni verildi.

35 yaşındaki satranç ustası, daha önce de FIDE’nin dünya şampiyona formatını eleştirmiş ve bu nedenle dünya şampiyonasından çekilerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Kaynak: Haber Merkezi