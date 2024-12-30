Benfica'da Kerem Aktürkoğlu Küplere Bindi
Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Sporting'e mağlup oldukları karşılaşmada çileden çıktı. Kerem'in yedek kulübesinde sinirli halleri gözlerden kaçmadı.
Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Benfica’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, başarılı performansıyla göz doldururken, 16. Haftada takımı Sporting’e mağlup oldu. Karşılaşmanın 75. dakikasında oyundan alınan Kerem, çileden çıktı.
Benfica’yı mağlup eden Sporting, liderliğe yükselirken, karşılaşmada Orkun Kökçü 90 dakika forma giydi, Kerem Aktürkoğlu ise oyundan alınarak yerini Beste’ye bıraktı. Kerem’in kulübede otururken, sinirli görüntüsü dikkat çekti.
Benfica formasıyla 19 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 10 gol ve 5 asistlik performans kaydetmişti.
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