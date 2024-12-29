Beşiktaş'ta Yeni Dönem! Serdal Adalı Resmen Başkan Oldu: Tebrik Mesajları Yağdı

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen olağanüstü genel kurulda Hüseyin Yücel'e karşı büyük üstünlük kuran Adalı, başkanlığa seçildi. Serdal Adalı, Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek olağan kongreye kadar siyah-beyazlı kulübün başkanlığını yapacak.

Serdal Adalı'nın başkan seçilmesinin ardından tebrik mesajları yağdı. İşte o mesajlar:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF): Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe: Beşiktaş JK’nın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Başkan seçilen Sayın Serdal Adalı’yı ve Yönetim Kurulunu tebrik ederiz.

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Beşiktaş JK Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlık görevine seçilen Sayın Serdal Adalı ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder başarılar dilerim.

SAMSUNSPOR

Samsunspor: Beşiktaş A.Ş.’nin başkanlık görevine seçilen Sayın Serdal Adalı’yı tebrik eder, kendisine ve yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarılar dileriz. Türk futbolunun birleştirici gücüyle, iş birliği ve dostluk içinde nice başarılara birlikte ulaşmayı temenni ederiz.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Beşiktaş Kulübü'nün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah Beyazlı kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum.

ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı seçilen Sayın Serdal Adalı’yı tebrik ediyorum. Beşiktaş camiasına hayırlı olsun.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı seçilen Serdal Adalı’yı tebrik eder şehrimizin bu köklü kulübüne başarılar getirmesini dilerim.