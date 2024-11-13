Kerem Aktürkoğlu'ndan Duygusal Veda

Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olmasının ardından adeta yeniden doğan Kerem Aktürkoğlu, futbol kariyerini noktalayan Bafetimbi Gomis’e veda etti.

Galatasaray’da forma giydiği dönemlerde taraftarın sevgilisi haline gelen Gomis için sosyal medyadan duygusal bir veda mesajı yayımlayan Kerem Aktürkoğlu, "İnanılmaz kariyerin için tebrikler. Yolculuğunun bir aşamasında takım arkadaşın olduğum için çok mutluyum. Senden çok şey öğrendim. Sen sadece kaliteli bir forvet ya da futbolcu değilsin, aynı zamanda doğal bir lidersin. Bunun ötesinde harika bir insansın. Hayatının bundan sonra bölümünde sana başarılar diliyorum. Şimdiye kadar yaptığın gibi yine her şeyi en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. Her şey dilediğin gibi olsun” ifadelerini kullandı.

Kerem ve Gomis bir dönem sarı-kırmızılı ekipte birlikte forma giymişti.