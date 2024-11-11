Galatasaraylı Taraftarların Sevgilisiydi: Bafetimbi Gomis'ten Üzen Haber

Türkiye’de oynadığı iki dönemde de Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis’ten üzen haber geldi. 39 yaşındaki golcü yıldız futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

Galatasaray’da iki dönem forma giyim, Bafetimbi Gomis, son olarak Japonya ekibi Kawasaki Frontale’de forma giyiyordu.

Fransız yıldız kariyerinde, Saint-Etienne, Troyes, Lyon, Swansea, Marsilya, Galatasaray, Al-Hilal ve Kawasaki Frontale ekiplerinde forma gitdi.

Gomis, 637 maçta sahaya çıkan Gomis, 329 gol attı 70 asiste imza attı.

Fransa milli takımında da 12 kez forma giyen Gomis, 3 kez gol sevinci yaşadı. Gomis kariyerine 13 kupa sığdırdı.