Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Galatasaray'a Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: 'Teraziden Kaçtınız'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kendi sahalarında Sivasspor’u 4-0’lık skorla mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ile arasında geçen diyaloglara ilişkin de konuştu.

'TARTIŞMALI POZİSYON OLMAYINCA 'NEREDE YAPI' DİYORLAR'

Maçın hemen ardından kameraların karşısına geçen Ilıcalı, "Bir tiyatro bir film oynanmazsa şampiyonluk konusunda kendimizi favori görüyoruz” dediği açıklamasının devamında Hatipoğlu ile yaşadığı tartışmaya ilişkin şunları söyledi:

“Çok garip şeyler yaşıyoruz Türk futbolunda. Bizim iddiamız hep garip şeyler olduğu yönünde. Tartışmaya hazırız diyoruz. Ne zamanki Galatasaray maç kazanıyor. Tartışmalı pozisyon yok nerde yapı diyorlar. Biz sezonsal konuşuyoruz. Yapı nerede diyorlar? Geçtiğimiz hafta olan komik bir olay var. Pozisyonları tartışalım diyen biz miyiz? Teklif Galatasaray'dan geldi. Okuma yazma bilmeyen herkes için tekrar ortaya koyalım. Canlı yayında İbrahim Hatipoğlu dedi. Bunun dışında bir iddiası olan var mı? Devamında biz de kabul ettik. İbrahim Hatipoğlu'yla konuştuk ve en son gelen milli takım arası olsun dendi. Bir saygısızlık var mı, bir yalan var mı? Sevgili Hatipoğlu'ndan, daha doğrusu Sevgisiz Hatipoğlu 'Yanlış, böyle bir şey yok falan' dedi. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Yalan söylüyor. Bu sefer yanıt gelmedi.

'TERAZİDEN KAÇTINIZ'

Galatasaray’a yönelik “’Teraziden kaçan hırsızdır’ diyorsunuz teraziden kaçtınız ifadelerini kullanan Ilıcalı, “Fenerbahçe puan kaybetsin de bir şekilde hemen ne oldu yapı diyelim dediler. Fenerbahçe puan kaybedince yenilen haklar unutuluyor mu? Ne güzel bir dünya bu ya. Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum buradan. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz kimsenin hakkı yenmesin istiyoruz" diye konuştu.

Ilıcalı sözlerinin devamında şunları belirtti:

"Yapıyı çökertme süresini zaman gösterir. Bu konuda önemli adımlar atılıyor. Bugün dikkat ederseniz, Trabzon'da komedi oldu. Hakeme dediklerini yaptırdılar. Aynı operasyon denemesi ama isyan eden bir hakem vardı. TFF net bir çaba içinde. Gerçi ceza aldım ama önemli değil. TFF'nin çabasını görüyor destekliyoruz."