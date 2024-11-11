Fethiye'de Yemek Yediği Sırada Dehşeti Yaşadı: Yamaç Paraşütçüsü Tepesine Düştü, Ağır Yaralandı

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Nichol’un çenesinin kırıldığı, dilinin yaralandığı ve omurgasında dört çatlak olduğu tespit edildi. İlk etapta beyin kanaması ihtimali düşünülse de başında ciddi bir hasar olmadığı açıklandı.

"ÖLDÜĞÜNÜ SANDIM"

BBC'ye konuşan anne Lyndsey Logan, kazanın yaşandığı anları anlatırken, kızının bilincini kaybetmiş şekilde yerde yattığını ve büyük bir panikle yardım çağırdığını söyledi. Logan, "Öldüğünü düşündüm" ifadesini kullanarak yaşadığı korkuyu dile getirdi.

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Tedavi sürecinin masraflı olması nedeniyle aile, online bir bağış kampanyası başlattı. Yaklaşık iki milyon TL'lik (45 bin sterlin) hastane masrafını karşılamak zorunda olan aile, seyahat sigortası olmaması nedeniyle bu yükün altına girdi. Şimdiye kadar genç kızın babası 7.200 sterlin ödeme yaptı, ancak Lily’nin pazartesi günü yapılacak ameliyatı için ek ödemeler gerekiyor.

"TRAVMANIN ETKİLERİ DEVAM EDİYOR"

Anne Logan, Lily’nin yaşadığı travma nedeniyle iki gece boyunca kabuslar gördüğünü, hiçbir şey hatırlamadığını ve bu olayın ailede büyük bir sarsıntıya yol açtığını belirtti. Kazada 19 yaşındaki diğer kızı Megan’ın da pilotun darbesinden yaralandığı, ancak durumunun Lily kadar ağır olmadığı açıklandı.

Kaynak: BBC Türkçe