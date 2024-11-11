Sosyete Okulunda Jiletli Dehşet! Yüzünü Kesmekle Tehdit Etti

Sosyetik isimlerin çocuklarını daha doğduğunda sıraya yazdırdığı merhum iş insanı Şarık Tara'nın kurucusu olduğu ENKA Okulları'nda skandal bir olay meydana geldi. Sabah yazarı Bülent Cankurt'un aktardığına göre, okulda jiletli akran zorbalığı yaşandı.

Sekizinci sınıflardan bir öğrenci, alt sınıflardan bir öğrenciye jiletle saldırdı. Cankurt, "Zorba öğrenci cebinden çıkardığı jiletle, kendinden küçük öğrenciyi yüzünü kesmekle tehdit etmiş. Neyse ki o öğrenci kaçmayı başarmış. Artık filmlerde bile zor rastladığınız böyle bir olay, Türkiye'nin en kalburüstü ailelerinin çocuklarının gittiği bir okulda yaşanıyor, insanın inanası gelmiyor. Sosyete kulislerinde, olayı duyan çoğu velinin, artık çocuklarının güvende olmadığını düşündüğü ve okuldan almak istediği konuşuluyor. Haksız da sayılmazlar, baksanıza okulda cebinde jiletle dolaşan öğrenci varmış!" diye yazdı.

Kaynak: Sabah