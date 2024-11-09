Bilgili Holding'in Acı Günü: İş İnsanı Abdülhakim Bilgili Hayatını Kaybetti

İş insanı Abdülhakim Bilgili hayatını kaybetti. Bilgili'nin cenazesi yarın 10 Kasım’da Topkapı Anıt Mezar Camisi’nde kılınacak öğle namazı sonrası Topkapı Yeni Mezarlık’ta toprağa verilecek.

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Bilgili Holding'in Acı Günü: İş İnsanı Abdülhakim Bilgili Hayatını Kaybetti

Bilgili Holding’ten verilen ilanda, “Değerli büyüğümüz, onursal başkanımız ve Bilgili Holding kurucusu Abdülhakim Bilgili’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz” denildi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Abdülhakim Bilgili yarın 10 Kasım’da Topkapı Anıt Mezar Camisi’nde kılınacak öğle namazı sonrası Topkapı Yeni Mezarlık’ta toprağa verilecek.

Bilgili Holding'in Acı Günü: İş İnsanı Abdülhakim Bilgili Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Abdülhakim Bilgili, 1952 senesinde Kahramanmaraş'ta iş hayatına atıldı. 1958 yılından itibaren İstanbul'da değişik ticari alanlarda faaliyet gösterdi ve sanayi yatırımları yaptı. Bilgili Holding'in temelleri 1990’da Abdülhakim Bilgili tarafından Arsan Tekstil ile tekstil sektörüne girmesi ve 1993 yılında Hayat Turizm Ticaret A.Ş şirketi ile turizm sektörüne girmesi ile atılmıştır. Radisson Blu Conference & Airport Hotel İstanbul, W İstanbul, Ajia Hotel, West Blocks, Bodrum Bodrum ve Akaretler Sıraevler gibi inşaat ve turizm yatırımları bulunmaktadır. Holding, ağırlıklı olarak turizm ve inşaat sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Kaynak: Patronlar Dünyası

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