Ergin Ataman Hastaneye Kaldırıldı

Yunanistan Ligi’nde Panathinaikos, Peristeri ile karşı karşıya geldi. Panathinaikos, maçı 104-68’lik skorla kazandı.

Maçın ardından tecrübeli başanterenör Ergin Ataman, kendisini iyi hissetmediği için basın toplantısına katılmadı. Tecrübeli antrenörün yardımcısı Christos Serelis, basın toplantısında Ataman'ın yerine geçti.

Öksürük şikayeti yaşayan Ataman, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Ataman'ın bazı testlerden geçirileceği ifade ediliyor. Hastanede yapılan kontrollerle durumu incelenen Ataman’ın sağlık durumuyla ilgili güncel bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Sözcü