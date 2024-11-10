İstanbul'da Gol Sesi Çıkmadı: Beşiktaş - Başakşehir Maçı Berabere!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında konuk olduğu Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Beşiktaş’ın ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı.
69. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Başakşehir ceza yayı önünde topla buluşan Joao Mario'nun şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
74. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Onur Ergün, ceza sahasındaki Duarte'ye pasını attı. Rakibinden kurtulup açısını düzelten Duarte'nin sağ çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Başakşehir beraberliğiyle siyah-beyazlı ekibin 3 puan özlemi 3 maça çıkmış oldu.
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