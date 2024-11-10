Galatasaray'dan Icardi Kararı! Okan Buruk Açıkladı: Sözleşmesi Dondurulacak mı?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında en yakın takipçisi Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

'ICARDI'NİN SAKATLIĞI BİZİ ÜZDÜ'

Sözlerine bugün ölüm yıl dönümü olan Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak başlayan teknik adam, "Erken golü bulduk, oyuna önde başladık. 3 gün önce oynadık, üzerimizde yorgunluk vardı. Maçın başında Jakobs ile bazen 4’lü, bazen 3’lü olduk. Ofansif olarak Sallai’yi, Osimhen’i yanında kullanmaya çalıştık. Ürettiğimiz pozisyonlar oldu. İkinci yarı başında rakibimiz biraz daha iyi başladı. Devamında verilen penaltı oldu. Daha sonra golü buldu. Oyuncu değişiklikleri yaptık. Kendi dizilişimizi korumaya çalıştık. Genelde iki forvetle oynamaya çalıştık. 3-1’den sonra penaltı oldu. Bu sene aleyhimize en çok penaltı verilen takım bizizdir. Kazanmak çok önemliydi. Hem Beşiktaş hem Tottenham hem de Samsunspor maçı bu sene içerisinde oynadığımız en zor 3 karşılaşmasıydı. 3 karşılaşmayı da kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı kutlamak istiyorum. İyi bir takımız. Sahada her şeyi vermeye çalışıyoruz. Bugün Icardi’yi de unutmayalım. Icardi’nin sakatlığı bizi psikolojik anlamda da üzdü. Oyunculuğunun yanında karakter olarak sahada güçlü bir figür bizim için. Tribündeydi, taraftarımız, takım arkadaşları ona sevgisini gösterdi. Saha içinde de böyle bir oyuncu aradık. Bazen oyuncular sahada olmadığı zaman değeri daha çok anlaşılır. Tottenham maçıyla birlikte Osimhen-Icardi birlikte çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Bugün onun saha içerisinde eksikliğini hissettik. Bizim için önemli bir oyuncu. İnşallah önümüzde sene iyileşip, güçlü dönecek" diye konuştu.

Maça 11’de başlayan ve ikinci yarıda sahada yer almayan Senegalli sol bek Ismail Jakobs’un durumu için ise Buruk, "Tendonunda sertleşme hissetti. O yüzden ikinci yarıya devam ettirmedik, riskli durum oluşmasın diye. Nelsson’u alıp 3’lü, savunmaya döndük" dedi.

'KONUŞMASI GEREKEN TARAF GALATASARAY'

Hakem Halil Umut Meler’in kararları için de sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Aleyhimize iki penaltı kararı verildi. Penaltıların kolay olduğunu düşünüyorum. Daha çok konuşması gereken tarafın Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Verilen penaltılara saygı duyuyorum. Daha önce de verildi, bundan sonra da verilecek. Bir yerde bunu bekliyordum, bugün oldu. Kazanarak bu penaltıları atlattık" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME DONDURULMASI DİYE BİR ŞEY YOK'

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin sözleşmesinin dondurulması durumuyla ilgili gelen soruya ise Okan Buruk, "Sözleşme dondurulması diye bir şey yok. Yabancı sayımız zaten belli. Yabancı sayısında değişiklik yaparsanız onu yapabiliyorsunuz zaten. En doğrusu onun sağlık şekilde dönmesi. Kolay değil, zor bir sakatlık, uzun süren bir sakatlık. Eskiden 5-6 ay arası dönenler oluyordu. Şuan da 6-8 ay arasına, sakatlıktan geri dönüş sonrası sakatlanmalar olduğu için bu süre o değerlerde oluyor. Büyük ihtimalle gözüken, bir sonraki sezonun hazırlık kampı. Yanımızda olacak, desteğini yanımızda göreceğiz" açıklamasında bulundu.

Şampiyonluk yarışında puan farkının hatırlatılması üzerine Buruk, "11 maç oynadık. Lig için çok erken, neredeyse 3’te 1’i geçti. Puan farkı için çok erken. İki maçta puan farkını kaybedebilirsiniz. Her maçı kazanmaya odaklanmamız gerekiyor. Geçen sene de bunu yaşadık. Takımların puan kaybettiği maç sayısı eskiye göre daha azaldı. Aynı konsantrasyonla puan farkını koruyup, yukarıya çekmeye çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA