Kerem Aktürkoğlu'ndan Tarihi Başarı: Hem Eylül Hem de Ekimde...

Galatasaray'dan Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'ya transfer olmasının ardından fırtına gibi esen Kerem Aktürkoğlu hem eylül hem de ekimde ayın futbolcusu seçildi.

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Kerem Aktürkoğlu'ndan Tarihi Başarı: Hem Eylül Hem de Ekimde...

Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde eylül ve ekim aylarının oyuncusu seçildi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Tarihi Başarı: Hem Eylül Hem de Ekimde... - Resim : 1

Portekiz Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Benfica kariyerine üst düzey bir performansla başlayan 26 yaşındaki futbolcunun son 2 ayın oyuncusu seçildiği duyuruldu.

Kerem Aktürkoğlu, daha önce de Portekiz Ligi'nde son 2 ayın en iyi hücum oyuncusu seçilmişti.

Milli futbolcu, Benfica formasıyla şu ana kadar çıktığı 10 resmi maçta 8 gol ve 3 asiste imza attı.

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Kaynak: AA

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