Dev Kulüp Kerem Aktürkoğlu'na Kancayı Taktı: Benfica O Fiyatı Bile Beğenmedi... İşte O Rakam

Portekiz ekibi Benfica'da fırtına gibi esen Kerem Aktürkoğlu'nun kapısında Avrupa devleri sıra olmaya başladı. Çıktığı her maçta skora etki eden Kerem için Manchester United'in kesenin ağzını açacağı ancak bu miktarın Benfica tarafından beğenilmediği iddia edildi.

Dev Kulüp Kerem Aktürkoğlu'na Kancayı Taktı: Benfica O Fiyatı Bile Beğenmedi... İşte O Rakam

Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olmasının ardından hem Portekiz Ligi’nde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde harikalar yaratan Kerem Aktürkoğlu’nun peşine dünya devleri takıldı. Portekiz’de çok uzun süre kalmayacak gibi görünen Kerem Aktürkoğlu için Premier Lig devi Manchester United’ın yapmaya hazırlandığı teklifin de detayları ortaya çıktı.

Benfica’nın Galatasaray’dan 12 milyon Euro gibi bir miktara transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu için isteyeceği bonservis bedelini belirlediği iddia edildi. Portekiz basınında yer alan haberde, Manchester United'ın 40 milyon Euro bütçe hazırladığı ancak Benfica'nın bu rakımı elinin tersiyle iteceği iddia edildi.

Benfica’nın Kerem’in serbest kalma bedelini 60 milyon Euro olarak belirlediği kaydedilmişti.

Kerem Aktürkoğlu Benfica formasıyla sahaya çıktığı Santa Clara, Estrela Vermelha, Gil Vicente, Atletico Madrid, Feyenoord, Rio Ave maçlarında gol atma başarısı gösterdi, gol atamadığı tek maç olan Boavista karşılaşmasında da iki asist yaptı.

TAKİPÇİ SAYISI BENFICA’DAN FAZLA

Portekiz basınında yer alan haberde ayrıca, Kerem Aktürkoğlu’nun Instagram’daki takipçi sayısına dikkat çekildi. Haberde, Kerem’in 3.2 milyon takipçisi olduğu, bu rakamın Benfica Kulübü'nden 200 bin fazla olduğu vurgulandı.

Kerem Aktürkoğlu’ndan Hat Trick: Benfica Kendi Evinde 5 Farkla YendiKerem Aktürkoğlu’ndan Hat Trick: Benfica Kendi Evinde 5 Farkla YendiSpor

Etiketler
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Benfica Manchester United
Yumurta Yemeden Önce İki Kere Düşünün Yumurta Yemeden Önce İki Kere Düşünün
Simpsonlar'ın Yapımcısı Dizideki 'Kehanet' Sırlarını Açıkladı: Geleceği Nasıl Görüyorlar? Simpsonlar'ın Yapımcısı Dizideki 'Kehanet' Sırlarını Açıkladı: Geleceği Nasıl Görüyorlar?
Olaylı Derbi Sonrası Bomba İddia! Ahmet Çakar Hakemi Yerden Yere Vurdu Ahmet Çakar Hakemi Yerden Yere Vurdu
Barış Alper Yılmaz'dan Eleştirilere Yanıt! 'İmajımı Kötülemeye Çalışıyorlar' Barış Alper Yılmaz'dan Eleştirilere Cevap