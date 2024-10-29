Dev Kulüp Kerem Aktürkoğlu'na Kancayı Taktı: Benfica O Fiyatı Bile Beğenmedi... İşte O Rakam

Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olmasının ardından hem Portekiz Ligi’nde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde harikalar yaratan Kerem Aktürkoğlu’nun peşine dünya devleri takıldı. Portekiz’de çok uzun süre kalmayacak gibi görünen Kerem Aktürkoğlu için Premier Lig devi Manchester United’ın yapmaya hazırlandığı teklifin de detayları ortaya çıktı.

Benfica’nın Galatasaray’dan 12 milyon Euro gibi bir miktara transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu için isteyeceği bonservis bedelini belirlediği iddia edildi. Portekiz basınında yer alan haberde, Manchester United'ın 40 milyon Euro bütçe hazırladığı ancak Benfica'nın bu rakımı elinin tersiyle iteceği iddia edildi.

Benfica’nın Kerem’in serbest kalma bedelini 60 milyon Euro olarak belirlediği kaydedilmişti.

Kerem Aktürkoğlu Benfica formasıyla sahaya çıktığı Santa Clara, Estrela Vermelha, Gil Vicente, Atletico Madrid, Feyenoord, Rio Ave maçlarında gol atma başarısı gösterdi, gol atamadığı tek maç olan Boavista karşılaşmasında da iki asist yaptı.

TAKİPÇİ SAYISI BENFICA’DAN FAZLA

Portekiz basınında yer alan haberde ayrıca, Kerem Aktürkoğlu’nun Instagram’daki takipçi sayısına dikkat çekildi. Haberde, Kerem’in 3.2 milyon takipçisi olduğu, bu rakamın Benfica Kulübü'nden 200 bin fazla olduğu vurgulandı.