Sivasspor’u Yasa Boğan Ölüm! Hayatını Kaybetti

Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde sabah saatlerinde S.C. yönetimindeki otomobil, yolun karşısında duran 20 yaşındaki Tolga Çiftçi'ye çarptı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Tolga Çiftçi, hastaneye kaldırıldı. Çiftçi’nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden gencin, Sivasspor kaptanı Uğur Çiftçi’nin kuzeni olduğu öğrenilirken, otomobil sürücü S.C. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA