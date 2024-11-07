Sivasspor’u Yasa Boğan Ölüm! Hayatını Kaybetti

Sivasspor kaptanı Uğur Çiftçi’nin 20 yaşındaki kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti.

Sivasspor’u Yasa Boğan Ölüm! Hayatını Kaybetti

Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde sabah saatlerinde S.C. yönetimindeki otomobil, yolun karşısında duran 20 yaşındaki Tolga Çiftçi'ye çarptı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Tolga Çiftçi, hastaneye kaldırıldı. Çiftçi’nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Sivasspor’u Yasa Boğan Ölüm! Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Hayatını kaybeden gencin, Sivasspor kaptanı Uğur Çiftçi’nin kuzeni olduğu öğrenilirken, otomobil sürücü S.C. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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