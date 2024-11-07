Okan Buruk Tarihe Geçmenin Eşiğinde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tottenham karşısında alacağı bir galibiyet ile birlikte, UEFA Avrupa Ligi'ndeki en fazla galibiyet elde eden Türk teknik direktör unvanını tek başına kazanarak tarihe geçecek.

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Okan Buruk Tarihe Geçmenin Eşiğinde

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Tottenham'a karşı kazanması durumunda teknik direktör Okan Buruk zirveye tek başına yerleşecek.

Okan Buruk Tarihe Geçmenin Eşiğinde - Resim : 1

3 İSMİ GERİDE BIRAKACAK

RAMS Başakşehir ve Galatasaray'ın teknik direktörü olarak Avrupa Ligi'nde 15 maça çıkan Buruk, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Okan Buruk Tarihe Geçmenin Eşiğinde - Resim : 2

BİR GALİBİYET UZAĞINDA

Buruk, galibiyet sayısını 9’a çıkardığı takdirde Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile paylaştığı Avrupa’da en çok galibiyet alan Türk teknik direktör unvanı tek başına eline geçirecek.

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