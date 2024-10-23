Michy Batshuayi'den Ortalığı Karıştıracak 'Okan Buruk' İtirafı! Meğerse Beşiktaş ve Fenerbahçe'de Oynarken...
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferiyle adından sıkça söz ettiren Belçikalı yıldız Batshuayi'nin Okan Buruk itirafı çok konuşulacak. Buruk ile henüz sarı-kırmızılı ekibe imza atmadan da görüştüklerini açıklayan Batshuayi, "İlginç olan şey, Okan Buruk ile 3 ya da 4 sezondur konuşuyor olmamdı. Her yaz FaceTime üzerinden görüşürdük" dedi.
Galatasaray'ın yıldızlarından Michy Batshuayi, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Elfsborg maçı öncesi UEFA TV'ye konuştu. Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Batshuayi'nin Okan Buruk itirafı gündem oldu.
Batshuayi, Galatasaray'ın tribünlerinden etkilendiğini vurgulayarak, "Taraftarlar, stadyum beni şoke etti. Daha önce o atmosferin farkındaydım. Ama Galatasaray oyuncusu olarak o atmosferi tatmak, durumu çok daha gerçekçi hale getirdi" dedi.
'HER YAZ FACETIME ÜZERİNDEN GÖRÜŞÜRDÜK'
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile henüz sarı-kırmızılı ekibe imza atmadan da görüştüklerini açıklayan Batshuayi'nin gündem olan sözleri ise şöyle:
"İlginç olan şey, Okan Buruk ile 3 ya da 4 sezondur konuşuyor olmamdı. Her yaz FaceTime üzerinden görüşürdük. Kendi kendime 'Şimdi tam zamanı, yapalım' dedim. Bana ne kadar güvendiğini, ne kadar istediğini gösterdi. Bir teknik direktörün bir oyuncuyu 3-4 yaz üst üste araması alışıldık bir durum değildir. Ben de kendime bu yüzden doğru zaman dedim. Bu kararımdan pişman değilim."