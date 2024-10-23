Michy Batshuayi'den Ortalığı Karıştıracak 'Okan Buruk' İtirafı! Meğerse Beşiktaş ve Fenerbahçe'de Oynarken...

Galatasaray'ın yıldızlarından Michy Batshuayi, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Elfsborg maçı öncesi UEFA TV'ye konuştu. Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Batshuayi'nin Okan Buruk itirafı gündem oldu.

Batshuayi, Galatasaray'ın tribünlerinden etkilendiğini vurgulayarak, "Taraftarlar, stadyum beni şoke etti. Daha önce o atmosferin farkındaydım. Ama Galatasaray oyuncusu olarak o atmosferi tatmak, durumu çok daha gerçekçi hale getirdi" dedi.

'HER YAZ FACETIME ÜZERİNDEN GÖRÜŞÜRDÜK'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile henüz sarı-kırmızılı ekibe imza atmadan da görüştüklerini açıklayan Batshuayi'nin gündem olan sözleri ise şöyle:

"İlginç olan şey, Okan Buruk ile 3 ya da 4 sezondur konuşuyor olmamdı. Her yaz FaceTime üzerinden görüşürdük. Kendi kendime 'Şimdi tam zamanı, yapalım' dedim. Bana ne kadar güvendiğini, ne kadar istediğini gösterdi. Bir teknik direktörün bir oyuncuyu 3-4 yaz üst üste araması alışıldık bir durum değildir. Ben de kendime bu yüzden doğru zaman dedim. Bu kararımdan pişman değilim."