Avrupa Devleri Galatasaray'ın Yıldızı Yunus Akgün İçin Geliyor

Galatasaray'ın 'altın çocuğu' Yunus Akgün'e Avrupa devleri talip oldu. Bu akşam oynanacak Elfsborg karşılaşmasında dev takımların Yunus'u izlemeye geleceği bildirildi.

Avrupa Devleri Galatasaray'ın Yıldızı Yunus Akgün İçin Geliyor

Galatasaray’da bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Yunus Akgün için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’ya transfer olmasıyla yeniden doğan Yunus, attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekti.

Avrupa Devleri Galatasaray'ın Yıldızı Yunus Akgün İçin Geliyor - Resim : 1

Bu sezon 12 maçta 4 gol ve 1 asist katkısı sağlayan Yunus Akgün’ün talipleri çıkmaya başladı. İtalya Serie A devi Roma ve Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon’un Yunus’u transfer etmek istediği bildirildi.

Dev kulüplerin yetkilileri bugün oynanacak Elfsborg-Galatasaray maçında Yunus Akgün’ü izlemeye gelecek. İlgili kulüplerin liglerin devre arasında transfer teklifinde bulunması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekibin Yunus Akgün için bonservis bedelini ise 15 milyon Euro olarak düşündüğü bildirildi.

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