NBA'de Tarihi Anlar! LeBron James ve Oğlu Bronny Bir İlki Başardı

NBA'de Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves karşılaşması tarihi anlara sahne oldu. LeBron James ile oğlu Bronny James ilk kez baba oğul olarak aynı sahayı paylaştı.

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NBA'de Tarihi Anlar! LeBron James ve Oğlu Bronny Bir İlki Başardı

NBA'de Los Angeles Lakers’ın, Minnesota Timberwolves'u 110-103 mağlup ederek, sezona iyi bir giriş yaptığı maçta bir ilk yaşandı. Gelmiş geçmiş en iyi oyuncular arasında yer alan LeBron James ile oğlu Bronny James ilk kez bir NBA maçında sahayı paylaşarak tarihe geçti. 39 yaşındaki LeBron ve 20 yaşındaki Bronny, baba-oğul olarak 2.5 dakika sahada kaldı.

NBA'de Tarihi Anlar! LeBron James ve Oğlu Bronny Bir İlki Başardı - Resim : 1

ANTONY DAVIS DEVLEŞTİ

Karşılaşmada, LeBron 16 sayı 5 ribaund 4 asist ile oynarken Anthony Davis 36 sayı 16 ribaund 4 asist 1 top çalma 3 blok ile galibiyeti getiren kilit isim oldu. Rui Hachimura 18 sayı 5 ribaund 1 asist ile oynarken Austin Reaves 12 sayı 9 ribaund 4 asistlik bir performans gösterdi.

Minnesota'da Anthony Edwards 27 sayı 6 ribaund 3 asist, Julius Randle 16 sayı 9 ribaund 4 asist, Rudy Gobert 13 sayı 14 ribaund ile oynadı.

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