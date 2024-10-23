Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi!

Süper Lig’de heyecan sürerken, şampiyonluk oranları güncellendi. Bu sezonda da ligin lideri konumunda olan Galatasaray, şampiyonluğun en güçlü favorisi olarak gösterildi.

Ligde oynanan 9 hafta sonunda, Galatasaray favori konumundaki durumunu sürdürdü. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk oranı 2.10’dan 1.60’a yükseltildi.

Galatasaray’ı 2.50 oranla Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş’ın şampiyonluğuna ise 4.00 orn verildi. Trabzonspor ise 67 oranda kaldı.