Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi!
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray en güçlü şampiyonluk adayı olurken, onu Fenerbahçe takip etti.
Süper Lig’de heyecan sürerken, şampiyonluk oranları güncellendi. Bu sezonda da ligin lideri konumunda olan Galatasaray, şampiyonluğun en güçlü favorisi olarak gösterildi.
Ligde oynanan 9 hafta sonunda, Galatasaray favori konumundaki durumunu sürdürdü. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk oranı 2.10’dan 1.60’a yükseltildi.
Galatasaray’ı 2.50 oranla Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş’ın şampiyonluğuna ise 4.00 orn verildi. Trabzonspor ise 67 oranda kaldı.