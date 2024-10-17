Fenerbahçe Yıldız İsimle İmzaya Yakın

Fenerbahçe Beko'nun Skylar Mays'in transferini bitirmeye çok yakın olduğu bildirildi. Yıldız ismin şu an Minnesota Timberwolves ile bir antrenman kampı anlaşması bulunuyor.

Fenerbahçe Yıldız İsimle İmzaya Yakın

Fenerbahçe Beko’da Kızılyıldız yenilgisinin ardından point guard arayışına hız verildi. Sarı-lacivertli ekibin, eski Portland Trail Blazers guardı Skylar Mays ile anlaşma imzalamaya çok yakın olduğu bildirildi.

Fenerbahçe Yıldız İsimle İmzaya Yakın - Resim : 1

BasketNews’te yer alan habere göre, Mays’in Fenerbahçe’ye imza atmaya çok yakın olduğu bildirikdi. Scottie Wilbekin’in ön çapraz bağlarının yırtılması sonucu sezonu kapatmasıyla boşluğu doldurmak için çalışmalar hızlandı.

Şu anda Minnesota Timberwolves ile bir antrenman kampı anlaşması bulunan Mays, Trail Blazers'ın yanı sıra daha önce Atlanta Hawks ve Los Angeles Lakers formaları da giymişti.

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