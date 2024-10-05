Fenerbahçe'yi Yıkan Sakatlık: Sezonun Geri Kalanında Forma Giyemeyecek

Fenerbahçe Beko, Euroleague sezonunun ilk maçında kendi sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Sarı Lacivertli takım sezona 82 - 71’lik galibiyetle başlarken; taraftarların sevinci kısa sürdü.

Mücadelenin ilk çeyreğin sakatlanarak oyundan çıkan Scottie Wilbekin'in ön çapraz bağlarını yırttığı, tedavisine başlanan yıldız ismin ameliyat olacağı açıklandı.

Sarı-lacivertli ekipten, milli basketbolcunun sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Scottie Wilbekin, 4 Ekim Cuma günü oynanan Olympiakos karşılaşmasında sağ diz bölgesinden sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiş olup oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır.

Scottie Wilbekin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

SEZONU KAPATTI

Yapılan açıklamanın ardından Wilbekin’in ne zaman parkelere döneceği merak konusu oldu. Ancak ağır bir sakatlık geçiren Wilbekin’in 6 ila 8 ay sahalardan uzak kalabileceği ve sezonun geri kalanında forma giymesinin beklenmediği ifade edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem