Arda Güler Mutsuz! Dev Kulüpler Sıraya Girdi

Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan Arda Güler için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi. Bayer Leverkusen, Manchester City ve Arsenal'in Arda transferi için sıraya girdiği kaydedildi.

Arda Güler Mutsuz! Dev Kulüpler Sıraya Girdi

İspanya’nın dev kulübü Real Madrid’e transferiyle büyük heyecan yaratan ancak bir türlü istediği süreleri bulamayan Arda Güler’in mutsuz olduğu haberleri sık sık gündemde kendisine yer buluyordu.

Arda Güler Mutsuz! Dev Kulüpler Sıraya Girdi - Resim : 1

Arda Güler ile ilgili, transfer iddiaları ortaya çıkarken, Avrupa’nın dev kulüplerinin Arda için sıraya girdiği öne sürüldü. Takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olarak görülen Arda Güler, Bayer Leverkusen, Arsenal ve Manchester City gibi dev kulüplerin radarına girdi.

Arda Güler Mutsuz! Dev Kulüpler Sıraya Girdi - Resim : 2

Bayer Leverkusen'in Wirtz ile yollarını ayırması durumunda milli yıldız için kolları sıvayacağı bildirildi. Arsenal’in de hem orta saha hem de sağ kanatta oynayacak birini araması, Arda Güler’i iyi bir tercih haline getirdi.

Öte yandan Manchester City’nin de Kevin de Bruyne'nin olası ayrılığına önlem olarak Arda Güler’i geleceğe yatırım olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Arda Güler Real Madrid'i Karıştırdı! Teknik Ekip Anlaşmazlık İçindeArda Güler Real Madrid'i Karıştırdı! Teknik Ekip Anlaşmazlık İçindeSpor
Fenerbahçe'ye Arda Piyangosu! Tam 70 Milyon...Fenerbahçe'ye Arda Piyangosu! Tam 70 Milyon...Spor

Etiketler
Arda Güler Real Madrid Manchester City Bayer Leverkusen Arsenal
Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi! Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi!
NBA'de Tarihi Anlar! LeBron James ve Oğlu Bronny Bir İlki Başardı NBA'de Tarihi Anlar!
Kolları ve Göğüs Bölgesini 1 Haftada Sıkılaştıracak 3 Egzersiz: Evde Kolayca Yapabileceksiniz Kolları ve Göğüs Bölgesini 1 Haftada Sıkılaştıracak 3 Egzersiz: Evde Kolayca Yapabileceksiniz
Yanlış Pişirilen Balık Zehir Oluyor: Tehlikeli Balık Pişirme Yöntemleri Neler? Yanlış Pişirilen Balık Zehir Oluyor: Tehlikeli Balık Pişirme Yöntemleri Neler?