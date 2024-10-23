Arda Güler Mutsuz! Dev Kulüpler Sıraya Girdi

İspanya’nın dev kulübü Real Madrid’e transferiyle büyük heyecan yaratan ancak bir türlü istediği süreleri bulamayan Arda Güler’in mutsuz olduğu haberleri sık sık gündemde kendisine yer buluyordu.

Arda Güler ile ilgili, transfer iddiaları ortaya çıkarken, Avrupa’nın dev kulüplerinin Arda için sıraya girdiği öne sürüldü. Takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olarak görülen Arda Güler, Bayer Leverkusen, Arsenal ve Manchester City gibi dev kulüplerin radarına girdi.

Bayer Leverkusen'in Wirtz ile yollarını ayırması durumunda milli yıldız için kolları sıvayacağı bildirildi. Arsenal’in de hem orta saha hem de sağ kanatta oynayacak birini araması, Arda Güler’i iyi bir tercih haline getirdi.

Öte yandan Manchester City’nin de Kevin de Bruyne'nin olası ayrılığına önlem olarak Arda Güler’i geleceğe yatırım olarak değerlendirdiği kaydedildi.