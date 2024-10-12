Fenerbahçe'ye Arda Piyangosu! Tam 70 Milyon...

Fenerbahçe’den Real Madrid’e büyük umutlarla transfer olan arda beklediği süreleri bir türlü bulamadı. Teknik direktörü Ancelotti’nin ilk 11’de çok fazla düşünmediği yıldız oyuncu bugüne kadar eflatun-beyazlı ekiple 10 maça çıktı.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla 15 maça daha çıkarsa, Fenerbahçe’nin kasasına 2 milyon Euro daha girecek.

Bu miktarın TL karşılığı ise 70 milyona yakın bir bedele denk geliyor.

Kaynak: Sözcü