Fenerbahçe'ye Arda Piyangosu! Tam 70 Milyon...

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, 15 maça daha çıkması durumunda Fenerbahçe'yi zengin edecek. Arda'nın 15 maça çıkmasıyla devreye girecek bonusla Fenerbahçe yaklaşık 70 milyon TL daha kazanacak.

Fenerbahçe'ye Arda Piyangosu! Tam 70 Milyon...

Fenerbahçe’den Real Madrid’e büyük umutlarla transfer olan arda beklediği süreleri bir türlü bulamadı. Teknik direktörü Ancelotti’nin ilk 11’de çok fazla düşünmediği yıldız oyuncu bugüne kadar eflatun-beyazlı ekiple 10 maça çıktı.

Fenerbahçe'ye Arda Piyangosu! Tam 70 Milyon... - Resim : 1

Arda Güler, Real Madrid formasıyla 15 maça daha çıkarsa, Fenerbahçe’nin kasasına 2 milyon Euro daha girecek.

Bu miktarın TL karşılığı ise 70 milyona yakın bir bedele denk geliyor.

Fenerbahçe'ye Arda Piyangosu! Tam 70 Milyon... - Resim : 2

Arda Güler Kararını Verdi: Fenerbahçe'ye Geri Dönecek mi?Arda Güler Kararını Verdi: Fenerbahçe'ye Geri Dönecek mi?Spor
Arda Güler İçin Bomba İddiaArda Güler İçin Bomba İddiaSpor

Kaynak: Sözcü

Etiketler
Arda Güler Fenerbahçe Real Madrid
Bu Besinlerin Bir Lokması Bile Anında Kanser Yapıyor: Diyetisyen Açıkladı Bu Besinlerin Bir Lokması Bile Anında Kanser Yapıyor: Diyetisyen Açıkladı
Hakan Çalhanoğlu Karadağ Maçı Sonrası Oran Verdi Hakan Çalhanoğlu Oran Verdi
Kafalardaki Tüm Karışıklıklar Sona Erecek: Sıvı Deterjan Mı Yoksa Toz Deterjan Mı? Kafalardaki Tüm Karışıklıklar Sona Erecek: Sıvı Deterjan Mı Yoksa Toz Deterjan Mı?
Galatasaray'da Şok! Yıldız Oyuncu Ameliyat Oldu Galatasaray'da Şok! Yıldız Oyuncu Ameliyat Oldu