Fenerbahçe'ye Arda Piyangosu! Tam 70 Milyon...
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, 15 maça daha çıkması durumunda Fenerbahçe'yi zengin edecek. Arda'nın 15 maça çıkmasıyla devreye girecek bonusla Fenerbahçe yaklaşık 70 milyon TL daha kazanacak.
Fenerbahçe’den Real Madrid’e büyük umutlarla transfer olan arda beklediği süreleri bir türlü bulamadı. Teknik direktörü Ancelotti’nin ilk 11’de çok fazla düşünmediği yıldız oyuncu bugüne kadar eflatun-beyazlı ekiple 10 maça çıktı.
Arda Güler, Real Madrid formasıyla 15 maça daha çıkarsa, Fenerbahçe’nin kasasına 2 milyon Euro daha girecek.
Bu miktarın TL karşılığı ise 70 milyona yakın bir bedele denk geliyor.
Kaynak: Sözcü