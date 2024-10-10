Arda Güler İçin Bomba İddia

Fenerbahçe’den Real Madrid’e büyük umutlarla transfer olan Arda Güler’le ilgili İspanya’dan çarpıcı bir iddia geldi. İstediği süreleri bir türlü alamayan yıldız oyuncunun mutsuz olduğu ve kulüpten ayrılmak istediği öne sürüldü.

İspanya’da yayın yapan yayın organları Real Madrid’de yeterli forma bulamayan Arda Güler’in, forma şansı bulamaması durumunun devam etmesi halinde ocakta başka bir takıma gideceğini yazdı. Arda için kiralama formülünün izlenebileceği kaydedildi.

Öte yandan, Arda Güler’in Real Madrid’den kiralık olarak başka bir takıma gitmesinin planlanmasının halinde Fenerbahçe’nin de devreye gireceği öne sürüldü.

Arda Güler’in teknik direktör Jose Mourinho’nun da onayıyla Fenerbahçe’ye gelebileceği bildirildi.