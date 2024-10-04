Arda Güler'e Büyük Şok: Ancelotti Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e karşı aldıkları ilk yenilgi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ancelotti, takımın daha iyi bir performansa odaklanması gerektiğini vurguladı. "Bazen iyi bir başlangıç sizi yenilmez hissettiriyor, ama bir kayıp sizi gerçekle yüzleştirir," dedi.

Ancelotti, takımın mevcut durumunu da yorumlayarak, "Olmak istediğimiz yerden uzak değiliz. Savunma yoğunluğu ve top dolaşımında endişelerimiz var. İyi bir tepki verirse bu yenilgi, büyük bir fırsata dönüşebilir," ifadelerini kullandı.

Oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde topa sahip olmanın ve hızlı pas yapmanın önemine vurgu yaptığını belirten Ancelotti, "Doğru yoldayız ve her zamankinden daha güçlüyüz," dedi.