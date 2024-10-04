Arda Güler'e Büyük Şok: Ancelotti Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı
Arda Güler Atletico Madrid ile oynanan derbi maçında hiç süre alamamasına tepki gösterdi. Arda Güler'e büyük şok Ancelotti'den geldi.
Kaynak: AA
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, genç yetenek Arda Güler’in takımda süre bulmasının zorluğuna dikkat çekti. İtalyan teknik adam, La Liga’da yarın Villareal ile oynanacak olan 9. hafta maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, Arda’nın forma şansının az olduğunu ifade etti.
Ancelotti, "Arda için ilk 11'de yer bulmak pek kolay değil, çünkü rekabet oldukça yüksek. Bu sezon iki maça ilk 11'de başladı ve geçen yıla göre daha fazla sorumluluk alıyor," şeklinde konuştu.
Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e karşı aldıkları ilk yenilgi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ancelotti, takımın daha iyi bir performansa odaklanması gerektiğini vurguladı. "Bazen iyi bir başlangıç sizi yenilmez hissettiriyor, ama bir kayıp sizi gerçekle yüzleştirir," dedi.
Ancelotti, takımın mevcut durumunu da yorumlayarak, "Olmak istediğimiz yerden uzak değiliz. Savunma yoğunluğu ve top dolaşımında endişelerimiz var. İyi bir tepki verirse bu yenilgi, büyük bir fırsata dönüşebilir," ifadelerini kullandı.
Oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde topa sahip olmanın ve hızlı pas yapmanın önemine vurgu yaptığını belirten Ancelotti, "Doğru yoldayız ve her zamankinden daha güçlüyüz," dedi.