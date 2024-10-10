Futbol Dünyasını Sarsan Ölüm! Yıldız Oyucu Havuzda Ölü Bulundu

Yunanistan’ın Panathinaikos ekibinde forma giyen 31 yaşındaki Yunan milli futbolcu George Baldock evinin havuzunda cansız halde bulundu. Yıldız oyuncunun ölümü futbol dünyasını sarsarken, ölüm nedeni ise belirsizliğini halen koruyor.

Yaz transfer döneminden bu yana Panathinaikos’ta forma giyen Baldock’un herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı ise bilinmmiyor.

Hayatını kaybeden yıldız oyuncu, 6 Ekim’de Panathinaikos'un ev sahipliğinde Olympiakos'a karşı oynanan derbide Süper Lig'den tanıdığımız; Anastasios Bakasetas, Willian Arao ve Tete gibi isimlerle sahada yer almıştı. Baldock, mücadelenin 75. Dakikasında oyundan alınmıştı.