Osayi-Samuel Son Noktayı Koydu

Fenerbahçe’deki sözleşmesi sona erecek olan ve geleceği halen belirsizliğini koruyan Bright Osayi-Samuel’in adı sık sık Galatasaray’la anılıyordu. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe’deki geleceği merak konusu olan Nijeryalı futbolcu, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli formayla fotoğrafını paylaştı. Osayi-Samuel paylaşımına sarı-lacivert kalp ve sus emojileri koydu.

Osayi’nin paylaşımı yıldız oyuncunun Fenerbahçe’de kalacağı yönünde yorumlandı.

Fenerbahçe’de 145 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 7 kez gol sevinci yaşadı ve 14 asist yapmıştı.