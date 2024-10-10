Osayi-Samuel Son Noktayı Koydu

Adı Galatasaray'la anılan Fenerbahçeli Osayi-Samuel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yıldız oyuncu, paylaşımıyla adeta iddialara son noktayı koydu.

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Osayi-Samuel Son Noktayı Koydu

Fenerbahçe’deki sözleşmesi sona erecek olan ve geleceği halen belirsizliğini koruyan Bright Osayi-Samuel’in adı sık sık Galatasaray’la anılıyordu. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe’deki geleceği merak konusu olan Nijeryalı futbolcu, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli formayla fotoğrafını paylaştı. Osayi-Samuel paylaşımına sarı-lacivert kalp ve sus emojileri koydu.

Osayi-Samuel Son Noktayı Koydu - Resim : 1

Osayi’nin paylaşımı yıldız oyuncunun Fenerbahçe’de kalacağı yönünde yorumlandı.

Fenerbahçe’de 145 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 7 kez gol sevinci yaşadı ve 14 asist yapmıştı.

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