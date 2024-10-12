Galatasaray'da Şok! Yıldız Oyuncu Ameliyat Oldu

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı’nda Jiri Kovar’ın yüzük parmak kemiği kırıldı. Yıldız oyuncu apar topar ameliyat edildi.

Galatasaray’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada Kovar’ın geçirdiği operasyona ilişkin bilgi verilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"Yaşadığı talihsiz sakatlıktan dolayı Jiri Kovar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı bir iyileşme sürecinin ardından en kısa zamanda formasına kavuşmasını temenni ederiz"