Galatasaray'da Şok! Yıldız Oyuncu Ameliyat Oldu

Galatasaray HDI Sigorta'da Jiri Kovar, parmağının kırılması sonucu ameliyat edildi. Sarı-kırmızılı ekip konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Galatasaray'da Şok! Yıldız Oyuncu Ameliyat Oldu

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı’nda Jiri Kovar’ın yüzük parmak kemiği kırıldı. Yıldız oyuncu apar topar ameliyat edildi.

Galatasaray'da Şok! Yıldız Oyuncu Ameliyat Oldu - Resim : 1

Galatasaray’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada Kovar’ın geçirdiği operasyona ilişkin bilgi verilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"Yaşadığı talihsiz sakatlıktan dolayı Jiri Kovar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı bir iyileşme sürecinin ardından en kısa zamanda formasına kavuşmasını temenni ederiz"

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