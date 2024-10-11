Arda Güler Kararını Verdi: Fenerbahçe'ye Geri Dönecek mi?

Real Madrid'de bu sezon beklediği süreleri alamayan Arda Güler'in mutsuz olduğu ve devre arasında Fenerbahçe'ye geri döneceği iddia edilmişti. Arda Güler iddialarla ilgili kararını verdi.

Arda Güler Kararını Verdi: Fenerbahçe'ye Geri Dönecek mi?

Arda Güler, 6 Temmuz 2023'te bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'ya Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun son haftalarında birçok maçta şans bulan ve golleriyle adından söz ettiren Arda Güler, bu sezon ise beklediği süreleri henüz alamadı.

Arda Güler Kararını Verdi: Fenerbahçe'ye Geri Dönecek mi? - Resim : 1

19 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertli takıma kiralık geleceği iddiaları ortaya atılsa da başarılı orta saha, kesinlikle Türkiye'ye geri dönmeyi düşünmüyor.

Arda Güler Kararını Verdi: Fenerbahçe'ye Geri Dönecek mi? - Resim : 2

Bu sezon 7 La Liga 2 de Şampiyonlar Ligi maçında sahaya çıkan Arda Güler, toplamda 291 dakika oynadı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, 19 yaşındaki futbolcuya yavaş yavaş şans verirken diğer yandan fizik olarak güçlenmesini istiyor. Arda Güler ise bu karara saygı duyarken ileriki süreçte çok daha fazla süre alacağına inanıyor ve bu hedef doğrultusunda sıkı bir şekilde çalışıyor.

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