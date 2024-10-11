Zehra Güneş'in Telefonundaki En Ünlü Kişi Bakın Kimmiş!

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın yıldız oyuncusu Zehra Güneş "Telefonundaki en ünlü kişi?" sorusu karşısında zor anlar yaşadı. Soru karşısında bir süre düşünen Güneş, 'Arda Turan' yanıtını verdi.

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Zehra Güneş'in Telefonundaki En Ünlü Kişi Bakın Kimmiş!

VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın süperstarı Zehra Güneş, TRT Spor Yıldız'ın "Hızlı sorular" köşesine konuk oldu.

Zehra; "Sultanlar Ligi'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu kim?", "Hangi oyuncunun hangi özelliğini almak isterdin?", "Telefonundaki en ünlü kişi kim?" gibi sorulara cevap verdi.

Zehra Güneş'in Telefonundaki En Ünlü Kişi Bakın Kimmiş! - Resim : 1

Sultanlar Ligi'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak Gökde Kırdar'ı gösteren Zehra Güneş, "Gözde (Kırdar) abla demek istiyorum. İki numara Glinka, üç numara Gamova, dört numara da Lo Bianco" ifadesini kullandı.

Zehra Güneş, hangi oyuncunun özelliğini almak istersin sorusua verdiği yanıt da şöyle: "Gözde ablanın sahadaki karakterini, kendi bloğumu, Arina'nın servisini, Vargas'ın atağını, Gabi'nin manşetini. Pasa gerek yok zaten. Benden pasör olmaz."

Zehra Güneş'in Telefonundaki En Ünlü Kişi Bakın Kimmiş! - Resim : 2

'TELEFONUNDAKİ EN ÜNLÜ KİŞİ KİM?'

Zehra Güneş, "Telefonundaki en ünlü kişi?" sorusuna rehberine bakıp "Arda Turan" cevabını verdi.

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