Ümit Milli Takım Letonya Maçına Hazır

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonas'nın grup eleme maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek Ümit Milli Futbol Takımı, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek maçın hazırlıklarını bitirdi.

Ümit Milli Takım Letonya Maçına Hazır

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında Letonya ile İstanbul'da yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Gökhan Gönül yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından Letonya maçının taktik varyasyonlarıyla devam etti. Antrenman, duran top ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Ümit Milli Takımı, Letonya ile yarın saat 19.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

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