Batshuayi'den Fenerbahçelileri Çok Kızdıracak Sözler

Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep'i 3-1 maplup ettiği maçta, Fenerbahçe'nin eski santraforu Batshuayi 1 golle oynadı. Maç sonu açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı oyuncu, "Fenerbahçe maçına gitmek benim için özel durum. Fenerbahçe'ye gol atmak ve kazanmak için oraya gideceğim" diye konuştu.

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Batshuayi'den Fenerbahçelileri Çok Kızdıracak Sözler

Trendyol Süper Lig’de 3. hafta erteleme maçında Galatasaray​, evinde ağırladığı Gaziantep FK’yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 11. dakikada Barış Alper Yılmaz​, 26. dakikada Yunus Akgün​ ile 76. dakikada Michy Batshuayi’den geldi. Galatasaray bu sonuçla 5/5 yaparak liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın Belçikalı yıldızı açıklamalarda bulundu.

Yıldız golcü, eski takımı Fenerbahçe ile ilgili olarak "Fenerbahçe maçına gitmek benim için özel durum. Fenerbahçe'ye gol atmak ve kazanmak için oraya gideceğim" şeklinde konuştu.

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