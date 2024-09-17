Okan Buruk'tan Galatasaray Taraftarına Kötü Haber: 'Derbide Kesinlikle Oynamayacak'

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK karşısında 3 golle kazandı. Sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve ligde 5'te 5 yaptı.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 90 dakikayı değerlendirdi.

'ÇOK KRİTİK BİR MAÇTI'

Galibiyet için Okan Buruk, "Kazanıp hem liderliği ele geçirmek hem de oyunumuzu devam ettirmek istiyorduk. Maçın ilk yarısı bir önceki maçın benzeri oldu. Bence üretkenlik anlamında bir önceki maçın üstündeydik. İkinci yarıda tempomuz biraz düştü. İlk yarının biraz altında kaldık. Hücum anlamında çok fazla seçeneğimiz yoktu bugün. Bizim asıl kadromuzdan oyuna sokabileceğimiz oyuncu sayısı azdı. Genel olarak oynadığımız oyundan memnunum. Fenerbahçe maçı öncesi çok kritikti bu maç. Haftaya kazanmak için sahada olacağız." dedi.

'ÜZERİNDEKİ YÜKÜ ATTI'

Maçta Galatasaray adına gol atan isimlerden Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın performansıyla ilgili Okan Buruk, "Yunus'un özellikle maç oynaması gerekiyor. Bundan önceki süreçte daha az süre verdik Yunus'a. Geçen maçtaki performansını çok beğendim. Bugünkü golüyle üzerindeki yükü attı. Barış'ın da attığı gol moral oldu. Yunus ve Barış'ın performansından memnundum. İlk yarıdaki performansımız daha iyiydi. Yunus'a inanıyoruz bu golden sonra formunu yukarıya taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

'KAZANMAK İSTİYORUZ'

Okan Buruk, hafta sonu Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe derbisi için şunları söyledi, "Derbi heyecanını fikstür çekildiğinde yaşamaya başlıyorsunuz. Hepimizin isteği kavgasız ve dövüşsüz, futbolun kalitesinin yüksek olduğu, futbolun konuşulduğu, hakemin performansının konuşulmadığı bir derbi olsun. Kazanmak için gideceğiz. Rakibimizin de aynı istek ve tutkuyla sahada olacağını biliyoruz. Sakin kalmalıyız ve oyunumuza odaklanacağız. Kazanmak istiyoruz, kazanmak için oynayacağız."

ICARDI DERBİDE OYNAYACAK MI?

Okan Buruk, Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceğini belirtip, "Icardi'nin tedavisi devam ediyor, şu anda oynayabilecek durumda değil. Oynaması için çok erken. En az 1 hafta 10 gün süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak." dedi.