Cristiano Ronaldo'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Kimse Beklemiyordu

Dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin belli olduğu iddia edildi. Yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'da mutlu olduğu kaydedildi.

Cristiano Ronaldo'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Kimse Beklemiyordu

Kimi futbol otoriteleri tarafından Arjantinli yıldız Lionel Messi ile birlikte tarihin en iyi oyuncuları arasında yer alan Cristiano Ronaldo’nun bir sonraki adresinin belli olduğu iddia edildi.

Cristiano Ronaldo'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Kimse Beklemiyordu - Resim : 1

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da forma giyen Ronaldo’nun ezeli rakip Al Hilal’e transfer olmak üzere olduğu öne sürüldü. 1.5 yıl önce Neymar'ı kadrosuna katarak kendinden söz ettiren Al Hilal, Brezilyalı oyuncunun sakatlıkları nedeniyle yıldız oyuncuya şans verememişti. Neymar’la yollarını ayırmayı planlayan Al Hilal’in onun yerine Ronaldo’yu transfer edeceği bildirildi.

Suudi basınında yer alan haberlere göre, Neymar’ın sözleşmesi devre arasında feshedilecek.

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