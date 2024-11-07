Barcelona'nın Genç Yıldızı Kanlar İçinde Yere Yığıldı

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kızılyıldız ile karşılaşan Barcelona’nın genç oyuncu Pau Cubarsi aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı.

Cubarsi’nin maçın 65. dakikasında rakip oyuncunun topa müdahalesi sırasında yüzüne aldığı darbenin ardından yerde kaldı. 17 yaşındaki yıldız oyundan ayrılmak zorunda kaldı.

Barcelona’nın teknik direktörü Hans Flick, genç oyuncunun durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, durumunun iyi olduğunu ancak yüzüne 10 dikiş atıldığını söyledi.