TFF'den Flaş Açıklama: Ferdi Kadıoğlu Listeden Çıkarıldı, 2 Yeni İsim A Milli Takım Kadrosuna Alındı

UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik yapıldı. TFF, Eren Dinkci ile Yasin Özcan'ın aday kadroya dahil edildiğini açıkladı.

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TFF'den Flaş Açıklama: Ferdi Kadıoğlu Listeden Çıkarıldı, 2 Yeni İsim A Milli Takım Kadrosuna Alındı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

KADROYA İKİ YENİ İSİM

Açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Eren Dinkci ve Yasin Özcan'ın kadroya dahil edildiği duyuruldu.

TFF'nin açıklaması'nda şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Uluslar Ligi’ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri’de Galler’i ağırlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya’nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi."

TFF'den Flaş Açıklama: Ferdi Kadıoğlu Listeden Çıkarıldı, 2 Yeni İsim A Milli Takım Kadrosuna Alındı - Resim : 1

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Kaynak: İHA

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