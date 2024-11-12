Emre Belözoğlu'ndan Yıllar Sonra Gelen 'Galatasaray' İtirafı! Bu Sözler Çok Konuşulacak...

Spor camiasının en çok konuşulan isimlerinden olan, eski milli futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, Galatasaray'da top koşturduğu yıllar ve 2001 yılında Inter'e transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2001-2005 arasında İtalyan ekibinde forma giyen Belözoğlu, Kafa Sports'a yaptığı açıklamada, "Inter o dönem Okan (Buruk) ağabeyi de beni de izledi. Aslında Okan ağabeyin transferi biraz sonradan gelişti. Beni bir sene izlediler. Okan ağabeyi 2 maç izleyip, 'Emre'den daha iyi oyuncu bulduk' demişler. Inter'de benimle beraber 2 sene kaldı, sonra Beşiktaş'a döndü. Ben de 1.5 sene daha kaldım Inter'de. Inter transferi süreci bizim için çok zorlayıcı olmuştu o dönemde" dedi.

'GALATASARAY'DA KALABİLİRDİK'

Sözleşme uzatmayıp, Inter'e transfer olduğu için dönemin Galatasaray yönetiminin tepkisini çeken Belözoğlu, "O dönemde Galatasaray'da kalabilirdik ama Avrupa'daki başarılardan sonra çok ciddi teklifler geliyordu. Yöneticiler özelinde değerlendirmek istemiyorum ama onlar çok isteseydi o dönem biz Galatasaray'da kalırdık" itirafında bulundu.