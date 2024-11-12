Eski Milli Futbolcu Yaşamını Yitirdi

Türk futbolunun önemli isimlerinden, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Coşkun Taş, Almanya'nın Köln kentinde hayatını kaybetti.

Eski Milli Futbolcu Yaşamını Yitirdi

Beşiktaş’ın ve A Milli Futbol Takımı’nın eski futbolcularından Çoşkun Taş, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Taş’ın ölüm haberini Türkiye Futbol Federasyonu duyurdu.

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TFF, Coşkun Taş'ın vefatını, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski futbolcusu Coşkun Taş'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Coşkun Taş'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Beşiktaş olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleriyle paylaştı.

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9 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

1954 Dünya Kupası'na katılan kadroda yer alan Coşkun Taş; 4 kez U18, 1'er kez U21 ve B Millî, 3 kez de A Millî olmak üzere toplam 9 kez Ay-Yıldızlı formamızı giymişti.

Aydınspor'da profesyonel kariyerine başlayan Taş, uzun yıllar Beşiktaş'ta forma giydikten sonra Almanya'da 1. FC Köln ve Bonner VF kulüplerinde de ülkemizi temsil etmişti.

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ALMANYA BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Almanya Beşiktaşlılar Derneği de, Coşkun Taş’ın vefatını sosyal medya hesabından "Acı Kaybımız" olarak duyurarak, şu ifadelere yer verdi;

"Beşiktaş camiasının ve Türk futbolunun değerli isimlerinden, kulübümüzün efsane futbolcularından, aynı zamanda milli takımımızda ve 1.FC Köln'de gururla mücadele etmiş değerli büyüğümüz Coşkun Taş'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Coşkun Taş, Almanya Beşiktaş Derneği'nin onursal üyesi olarak her zaman ilham kaynağı olmuş, alçakgönüllü özelliklere sahip ve nezaketi ile gönüllerimizde taht kurmuştur."

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Kaynak: DHA

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