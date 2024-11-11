Milli Futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan Kötü Haber: Aylarca Forma Giyemeyebilir

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle 1 ay forma giyemeyeceği öğrenildi. Milli oyuncunun ameliyat olması gerekirse bu sürenin 2 ayı bulması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Milli Futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan Kötü Haber: Aylarca Forma Giyemeyebilir

Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığında son durum belli oldu. Brighton'da forma giyen oyuncunun sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi.

1 AY FORMA GİYEMEYECEK

Milli oyuncunun sakatlığı nedeniyle 1 ay süreyle formasından uzak kalması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı ameliyatsız çözüme kavuşturulamazsa bu sürenin 2 ayı bulması bekleniyor.

25 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, son olarak takımının Manchester City ile oynadığı maçı sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den Brighton'a transferi sonrasında 6 Premier Lig maçında mücadele etti ve 1 gol kaydetti.

Kaynak: NTV

Etiketler
Ferdi Kadıoğlu
Son Güncelleme:
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçının Nerede Oynanacağı Belli Oldu Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv Maçı İçin Açıklama!
Köylüler Merdiven Üzerinde Saatlerce Topluyor: Kalp Rahatsızlarını Kökünden Kurutuyor! Köylüler Merdiven Üzerinde Saatlerce Topluyor: Kalp Rahatsızlarını Kökünden Kurutuyor!
Sigara İçeni de Dumanına Maruz Kalanı da Yıkacak Haber: Yıllarca Bunu Yaşayacaksınız Sigara İçeni de Dumanına Maruz Kalanı da Yıkacak Haber: Yıllarca Bunu Yaşayacaksınız
Samsunspor'dan VAR Tepkisi Samsunspor'dan VAR Tepkisi