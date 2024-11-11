Milli Futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan Kötü Haber: Aylarca Forma Giyemeyebilir
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle 1 ay forma giyemeyeceği öğrenildi. Milli oyuncunun ameliyat olması gerekirse bu sürenin 2 ayı bulması bekleniyor.
Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığında son durum belli oldu. Brighton'da forma giyen oyuncunun sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi.
1 AY FORMA GİYEMEYECEK
Milli oyuncunun sakatlığı nedeniyle 1 ay süreyle formasından uzak kalması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı ameliyatsız çözüme kavuşturulamazsa bu sürenin 2 ayı bulması bekleniyor.
25 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, son olarak takımının Manchester City ile oynadığı maçı sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den Brighton'a transferi sonrasında 6 Premier Lig maçında mücadele etti ve 1 gol kaydetti.
Kaynak: NTV
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