Futbol Dünyasını Sarsan Messi Yasağı: Tarihte Bir İlk

Lionel Messi isminin büyüklüğü ve dünya çapındaki ünü Arjantinli yıldıza rakip olan takımları farklı önlemler almaya itiyor.

2026 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerindeki Paraguay - Arjantin maçı öncesinde, ev sahibi Paraguay’da adeta Messi alarmı verildi.

MESSİ FORMASI GİYMEK YASAKLANDI

Dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Praraguay’da çok sevilen futbol efsanesinin hayranlarından endişelenen Güney Amerika ekibi, Messi'ye karşı verecekleri mücadele öncesinde yasak kararı aldı.

Paraguay için sıralamada kritik öneme sahip olan maçta Messi'cilerin tribünde çoğunluğu ele geçirmesini önlemek isteyen ülke federasyona, stada Messi ve Arjantin formalarıyla giriş yapılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Sıra dışı yeteneği ve başarılarıyla bir fenomene dönüşen Tangocu, dünyanın her köşesinde büyük ilgi görüyor.

Takımı Inter Miami'nin Japonya turnesinde de binlerce insanı peşinde sürükleyen 37 yaşındaki yıldız, Arjantin'in Bolivya deplasmanında da rakip olarak gittiği ülkenin halkını sokağa dökmüştü.

Kaynak: NTV