Almanya'dan Sonra Hollanda'dan Sınır Kontrolü Hamlesi! Aralık Ayında Başlıyor

Almanya'nın benzer bir adım atmasının ardından, Hollanda düzensiz göç ve insan kaçakçılığına karşı aralık ayından itibaren kara sınırlarında ek kontroller yapacağını duyurdu. Göç ve İltica Bakanı Marjolein Faber, bu önlemlerin mevcut kapasiteyle altı ay süreceğini belirtti.

Almanya'dan Sonra Hollanda'dan Sınır Kontrolü Hamlesi! Aralık Ayında Başlıyor

Hollanda, ek sınır kontrolleri yapmaya başlayacağını açıkladı. Avrupa Birliği'ne (AB) göre, üye devletler, iç güvenliğe yönelik ciddi tehdit durumunda, ülke sınırlarında geçici olarak ek kontroller yapabiliyor. Almanya'nın Eylül ayında yaptığı benzer hamlesini takiben, Hollanda hükümeti, Pazartesi günü düzensiz göçle mücadele için ek kara sınırı kontrolleri uygulama planlarını duyurdu.

ARALIK AYINDA BAŞLIYOR

Hollanda Göç ve İltica Bakanı Marjolein Faber, Kabine onayından sonra yaptığı bir basın açıklamasında, 'düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla somut bir şekilde mücadele etme zamanının geldiğini ve bu nedenle aralık ayının başından itibaren Hollanda'da sınır kontrollerini yeniden uygulamaya koyacaklarını' açıkladı.

6 AY SÜRECEK

Faber, sınır kontrollerinin nasıl gerçekleştirileceğini belirtmedi ancak yapılan açıklamada, altı ay sürecek olan uygulamanın ek bir fon sağlanmadan 'mevcut kapasite dahilinde' yapılması gerektiği belirtiliyor.
Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Eylül ayından düzenlenen basın toplantısında, göç ve iltica düzenlemelerini daha sıkı hale getirmek istediklerini belirterek, Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü hal ilanı için Danıştay'ın kararını bekleyeceğini söylemişti.

Almanya hükümeti, Eylül ayında göçü azaltmak ve suçla mücadele etmek için tüm sınır kapılarında sınır kontrolleri başlatma kararı almıştı. Ülkede gerçekleştirilen saldırıların ardından Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve Danimarka sınırında kontroller yapmaya başladı.

Etiketler
Almanya Hollanda
Raylarda Korkunç Kaza! Lokomotif ve Vagon Arasına Sıkışarak Hayatını Kaybetti Lokomotif ve Vagon Arasına Sıkışarak Hayatını Kaybetti
Aracını Park Ettikten Sonra Bunu Yapmayan Yandı: Büyük Masraftan Kurtarıyor Aracını Park Ettikten Sonra Bunu Yapmayan Yandı: Büyük Masraftan Kurtarıyor
Ölümsüzlük Bitkisinin Hasadı Başladı: Binbir Derde Derman Oluyor Ölümsüzlük Bitkisinin Hasadı Başladı: Binbir Derde Derman Oluyor
Tehlikenin Boyutu Uzaydan Böyle Görüntülendi: On Binlerce Kişinin Hayatı Tehdit Altında On Binlerce Kişinin Hayatı Tehdit Altında