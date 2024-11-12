Almanya'dan Sonra Hollanda'dan Sınır Kontrolü Hamlesi! Aralık Ayında Başlıyor

Hollanda, ek sınır kontrolleri yapmaya başlayacağını açıkladı. Avrupa Birliği'ne (AB) göre, üye devletler, iç güvenliğe yönelik ciddi tehdit durumunda, ülke sınırlarında geçici olarak ek kontroller yapabiliyor. Almanya'nın Eylül ayında yaptığı benzer hamlesini takiben, Hollanda hükümeti, Pazartesi günü düzensiz göçle mücadele için ek kara sınırı kontrolleri uygulama planlarını duyurdu.

ARALIK AYINDA BAŞLIYOR

Hollanda Göç ve İltica Bakanı Marjolein Faber, Kabine onayından sonra yaptığı bir basın açıklamasında, 'düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla somut bir şekilde mücadele etme zamanının geldiğini ve bu nedenle aralık ayının başından itibaren Hollanda'da sınır kontrollerini yeniden uygulamaya koyacaklarını' açıkladı.

6 AY SÜRECEK

Faber, sınır kontrollerinin nasıl gerçekleştirileceğini belirtmedi ancak yapılan açıklamada, altı ay sürecek olan uygulamanın ek bir fon sağlanmadan 'mevcut kapasite dahilinde' yapılması gerektiği belirtiliyor.

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Eylül ayından düzenlenen basın toplantısında, göç ve iltica düzenlemelerini daha sıkı hale getirmek istediklerini belirterek, Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü hal ilanı için Danıştay'ın kararını bekleyeceğini söylemişti.

Almanya hükümeti, Eylül ayında göçü azaltmak ve suçla mücadele etmek için tüm sınır kapılarında sınır kontrolleri başlatma kararı almıştı. Ülkede gerçekleştirilen saldırıların ardından Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve Danimarka sınırında kontroller yapmaya başladı.