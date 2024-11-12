Tehlikenin Boyutu Uzaydan Böyle Görüntülendi: On Binlerce Kişinin Hayatı Tehdit Altında

Pakistan'ı etkisi altına alan hava kirliliği yüzünden ülkedeki otoriteler, hava kirliliğinin halk sağlığı üzerindeki olumsuz yansımaları sebebiyl okulları ve halka açık alanları kapatmaya karar verdi. Hafta sonu Lahor ve Multan’dan gelen görüntülerde, yoğun dumanın şehri sararak sokakları ve binaları neredeyse görünmez noktaya getirmesi net şekilde kaydedildi.

KİRLİLİK DAĞILMIYOR

Kış aylarında Güney Asya'da hava kirliliği, çiftçilerin tarımsal atıkları yakması, kömürle çalışan enerji santralleri, yoğun trafik ve rüzgarsız hava koşulları sebebiyle ciddi artış gösteriyor. Bu dönemde soğuk ve kuru hava, kirliliği hapsederek atmosferde dağılmasının önüne geçiyor.

HASTALIKLAR YAYILIYOR

Lahor'da bu sezon hava kalitesi endeksi 1200'ü aşarak "tehlikeli" kabul edilen seviyelere erişti. Pencap’ın farklı bölgelerinde de 1000'in üzerinde değerler kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün güvenli kabul ettiği sınırın 110 kat üstünde olan PM2.5 seviyeleri, bu kirliliğin en tehlikeli bileşenlerinden biri. Bu partiküller, solunduğunda akciğerlere kadar ulaşarak kalp ve akciğer hastalıkları, kanser ve diğer solunum problemlerine neden olabiliyor.

BİNLERCE KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Zehirli dumanın etkisiyle hastaneler ve klinikler solunum sorunları yaşayan hastalarla dolup taşıyor. Pencap sağlık yetkilileri, AP’ye yaptıkları açıklamada dumanın etkili olduğu bölgelerde 30 binden fazla kişinin solunum rahatsızlıkları nedeniyle tedavi altında olduğunu belirtti.

Kaynak: CNN International