Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari, Uçaktan İnerken Bacağı Kırdı

irleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyarete giden Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari, uçaktan inerken bacağını kırdı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari, Uçaktan İnerken Bacağı Kırdı

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti sırasında bacağını kırdı. Zardari'nin, Dubai Havaalanı'nda uçaktan indiği sırada bacağını kırdığı ve derhal hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Zardari'nin bacağının doktor kontrolünün ardından alçıya alındığı ve dört hafta istirahat etmesini tavsiye ettiği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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