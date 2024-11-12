Raylarda Korkunç Kaza! Lokomotif ve Vagon Arasına Sıkışarak Hayatını Kaybetti

Hindistan'da bir demiryolu çalışanı, trenin manevra yaptığı esnada gerçekleşen kazada feci şekilde can verdi.

Raylarda Korkunç Kaza! Lokomotif ve Vagon Arasına Sıkışarak Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Bihar eyaletinde meydana gelen olayda bir demiryolu çalışanı, tren manevra işlemi sırasında gerçekleşen bir kazada hayatını kaybetti.

Barauni İstasyonu'nda meydana gelen kazada, 25 yaşındaki Amar Kumar, lokomotif ile vagon arasındaki tamponlara sıkışarak can verdi. Ölen çalışanın ailesi, kazanın personel ihmali nedeniyle gerçekleştiğini öne sürerken, otopsi yapılmasına da izin vermediklerini belirtti.

Doğu Merkez Demiryolları yetkilileri, olayla ilgili üst düzey bir soruşturma başlattıklarını açıkladı.

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