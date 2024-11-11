TFF Duyurdu! Yıldız Oyuncu Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fenerbahçe’nin Sivasspor ile karşılaştığı maçta sakatlanan Çağlar Söyüncü’nün sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını bildirdi.

TFF’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Fenerbahçe'nin dün akşam Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı."

Kaynak: Haber Merkezi