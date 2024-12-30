Fenerbahçe Farklı Kazandı

Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi'yi farklı geçerek ligde liderliğe yükseldi. Merkezefendi ise 14. sırada yer aldı.

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Fenerbahçe Farklı Kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi’yi farklı geçti. ENKA Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 91-72'lik skorla kazandı.

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe Beko, ligde üst üste 7. Galibiyetini almış oldu. Fenerbahçe Beko 23 puanla liderliğe yükseldi, Yukatel Merkezefendi ise 14 puanla 14. Sırada yer aldı.

Fenerbahçe Beko’da Tarık Biberoviç'in 20, Mays'ın 11, Guduric, Melih Mahmutoğlu ve Sertaç Şanlı'nın 10'ar sayısı galibiyeti getirdi.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te ise Cook'un 25, McLemore'un 19 sayısı yeterli olmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

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