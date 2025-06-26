Transferde Son Perde: Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'ye İmza Atacak

Fenerbahçe, Trabzonspor'un file bekçisi ve kaptanı Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda sona geldi. Sarı-lacivertli kulüp ile bordo-mavililerin anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

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Transferde Son Perde: Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'ye İmza Atacak
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kalesini güçlendirmek için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin bu pozisyon için önceliği ise Trabzonspor'un 29 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır olarak biliniyor.

İSTANBUL'A GELMEK İSTİYOR

Bordo-mavili kulüp ile Uğurcan'ın transferi konusunda görüşmelerine bir süredir devam eden Fenerbahçe, önemli mesafe kat etti. İki kulübün bonservis bedeli pazarlıklarında sona geldiği belirtildi.
Kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak bakan milli kalecinin bu isteği de sarı-lacivertlilerin elini güçlendiren bir başka unsur oldu.

Transferde Son Perde: Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'ye İmza Atacak - Resim : 1

Uğurcan için bu seviyelerde bir bonservis bedelinin bir daha yakalanamayacağı ihtimalini de düşünen Trabzonspor yönetimi, bu transfere yeşil ışık yaktı.

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Kaynak: İHA

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